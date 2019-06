Por investimentos, Camilo pede apoio à bancada federal do Ceará

A reunião do governador Camilo Santana (PT) com a bancada cearense, na noite desta terça-feira (11), em Brasília, reuniu 17 deputados federais e dois senadores.

Aos parlamentares, o petista fez uma explanação sobre as obras do Cinturão das Águas, principalmente para os novos legisladores, e pediu apoio na garantia de recursos para o que considerou prioridade no governo.

Camilo também falou aos deputados e senadores o resultado da reunião que teve com os governadores, nesta terça-feira (11), sobre a reforma da Previdência, citando pontos que a região Nordeste não abre mão.

Os debates passaram por temas como cessão onerosa, que trata da repartição com Estados e Municípios dos novos leilões do pré-sal, aumento no Fundo de Participação dos Municípios, Fundo Social e securitização.

Há proposta de reuniões com a bancada com temas específicos, que envolvem segurança, educação, recursos hídricos, e saúde.

Bancada presente

Deputados

Domingos Neto (PSD)

André Figueiredo (PDT)

Aníbal Gomes (DEM)

Capitão Wagner (Pros)

Denis Bezerra (PSB)

Júnior Mano (PL)

Vaidon Oliveira (Pros)

Eduardo Bismarck (PDT)

Pedro Bezerra (PTB)

AJ Albuquerque (PP)

Idilvan Alencar (PDT)

Roberio Monteiro (PDT)

Célio Studart (PV)

Moses Rodrigues (MDB)

Genecias Noronha (SD)

Leônidas Cristino (PDT)

José Guimarães (PT)

Senadores

Eduardo Girão (Podemos)

Cid Gomes (PDT)