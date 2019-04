Moro se reúne com Maia e projeto anticrime deve andar

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, se reuniu na manhã desta quinta-feira (28) com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial da Câmara. O encontro foi agendado pela líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que esteve presente no encontro e afirmou que o projeto anticrime de Moro deve andar a "passos largos".

A reunião ocorre depois de troca de farpas entre os dois, em que Maia chamou Moro de "funcionário do presidente" e disse que ele "conhece pouco a política", após o ministro pressionar publicamente o presidente da Câmara para acelerar a tramitação do projeto. Maia afirmou ainda que o pacote de Moro é um "copia e cola" da proposta encaminhada à Câmara, no ano passado, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na última sexta (15), Rodrigo Maia determinou a criação de um Grupo de Trabalho para analisar os projetos em um prazo de 90 dias. Segundo Joice Hasselmann, o clima entre eles é de "paz", após a conversa que durou 40 minutos, nesta quinta. A parlamentar disse que Rodrigo Maia assumiu o compromisso de acelerar o tempo de discussão do projeto anticrime na Câmara.

Eles combinaram ainda que a proposta passará a tramitar ao mesmo tempo no Senado. "Foi uma conversa muito produtiva em que eles alinharam toda a tramitação do pacote anticrime. Maia se comprometeu a acelerar a tramitação das propostas e a usar todos os procedimentos regimentais".

"Ao mesmo tempo, um senador apresentará o projeto no Senado. Os dois vão tramitar paralelamente. Assim, quando a votação na Câmara se encerrar, a discussão no Senado já estará adiantada e a aprovação será rápida lá também", completa Joice.

Em meio às turbulências entre o Governo Bolsonaro e o Congresso, Joice fez questão de dizer nas suas redes sociais que o Executivo e o Legislativo caminham "juntos pelo Brasil". "Vamos aprovar a Nova Previdência e o pacote anticrime com serenidade e seriedade", conclamou.

Com informações da Folhapress