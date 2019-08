Magistrados protestam em Fortaleza para pressionar Bolsonaro a vetar PL sobre abuso de autoridade

Um protesto em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, reuniu juízes e promotores contra o projeto de lei do abuso de autoridade nesta quinta-feira (22). O objetivo dos magistrados é pressionar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) a vetar a proposta aprovada pelo Congresso Nacional. Além de Fortaleza, a categoria se manifestou também em Juazeiro do Norte, no Cariri. Até sábado (24), há novos atos previstos.

Os magistrados se concentraram na entrada do fórum a partir das 8h30 e ficaram no local até por volta das 10h. Eles seguravam cartazes com dizeres como "Criminalidade x Investigação. De que lado você vai ficar?".

O presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), Aureliano Rebouças Júnior, ressaltou que a tramitação do projeto em caráter de urgência não permitiu a discussão adequada.

"Infelizmente esse projeto teve uma tramitação célere, nunca antes vista. Não possibilitou o debate necessário junto à socidade, não permitiu o conhecimeto da população dos deputados que eram ou não a favor desse projeto, violando o devido processo legislativo", pontuou Aureliano.

Para o presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), Ricardo Alexandre Costa, no momento em que se estabelece uma lei para "intimidar" a atuação de juízes, promotores e delegados, passa-se a enfraquecer o combate ao crime e à corrupção.

"O objetivo é sensibilizar o presidente da República, porque o projeto de lei, da maneira como foi aprovado, é nocivo para a sociedade, na medida em que ele criminaliza os agentes de estado que aplicam a lei para combater o crime e a corrupção", destacou.

Em Juazeiro, o ato ocorreu no Fórum Desembargador Juvêncio Santana. Na sexta-feira (23), os magistrados voltam a se reunir em protesto no pátio da Procuradoria Geral de Justiça (Rua Assunção, 1100 – José Bonifácio), ao meio dia. No sábado (24), eles farão um panfletaço na Praça do Ferreira, no Centro da Capital.