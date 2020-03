Governador anuncia reajuste de 12,84% para professores do Estado

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (3), durante sua live semanal no Facebook, reajuste de 12,84% para os professores da rede pública do Ceará, atendendo a correção nacional do piso do magistério. A medida deve beneficiar 35 mil docentes, entre efetivos, aposentados e pensionistas. Um projeto de lei com a proposta deve ser enviado em breve à Assembleia, conforme o chefe do Executivo.

"Ontem à noite, depois de várias reuniões dialogando com várias categorias, nós autorizamos do pagamento (do reajuste do piso) para este ano, dividido em duas parcelas. Todos os professores terão o reajuste neste ano e ainda será feito uma reestruturação na carreira", enfatizou Santana.

O plano de reestruturação da carreira de professor anunciado pelo governador deve melhorar, acima do reajuste do piso, a remuneração de profissional de nível superior. Essa correção será feita em duas etapas, em abril e setembro, junto com o pagamento do rejauste do piso. Na primeira parcela, o aumento para o docente de nível superior deve girar em torno de 15% e chegar a aproximadamente 24% na segunda (em setembro).

O benefício do auxílio-alimentação também deve ser estendido para os professores ativos, que têm jornada de 40 horas semanais e recebem até R$ 6.101,06 de remuneração. A proposta do Governo prevê, ainda, a partir de 31 de dezembro de 2020, que todos os profissionais do magistério ativos com jornada de 40 horas semanais terão direito ao benefício, independentemente do valor.

Atualmente, o auxílio-alimentação é concedido aos profissionais que cumprem 40 horas de jornada e recebem menos até o teto do INSS.