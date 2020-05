Empresa investigada por operação em Fortaleza mantém contrato com o governo federal

A empresa BuyerBR Serviços e Comércio Exterior, investigada pela venda de respiradores à Prefeitura de Fortaleza, mantém contrato com o Governo Federal para o fornecimento de equipamentos de saúde, tendo recebido um valor de R$ 1,2 milhão.

O fornecimento consta no Portal da Transparência do Governo Federal e foi fechado por dispensa de licitação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.