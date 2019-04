Em jantar com embaixadores árabes, Bolsonaro diz que Brasil está de 'braços abertos'

Em jantar com embaixadores de países árabes e de maioria islâmica, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera que os laços comerciais que o Brasil tem com essas nações se transformem em "laços de amizade, de respeito e de fraternidade".

"Que esses laços comerciais cada fez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. Muito obrigado a todos vocês e o nosso governo está de braços abertos a todos, sem exceção."

A fala foi feita em um breve discurso do presidente, que durou menos de dois minutos, em evento organizado pelo Ministério da Agricultura e pela CNA (Confederação Nacional da Agricultura).

Apesar de curta, a declaração de Bolsonaro é um aceno à comunidade árabe, com quem o Brasil tem fortes laços comerciais, em especial na exportação de carnes.

A relação entre o país e o grupo ficou estremecida após aproximação do governo brasileiro com Israel, para onde o presidente viajou na semana passada. Bolsonaro anunciou durante a visita que o Brasil criaria um escritório comercial com Israel em Jerusalém, terra de disputa entre palestinos e judeus.

Ainda durante o jantar, Bolsonaro disse que pretende viajar a países árabes, mas não mencionou datas e nem para quais.

"O Brasil é um país onde tem gente do mundo tudo. E aqui todos vivem muito bem e eu fico feliz, há algum tempo tenho andado pelo mundo e pretendo visitar alguns países dos senhores brevemente. E eu tenho a certeza de que encontraremos brasileiros também na terra dos senhores", afirmou.

Bolsonaro disse ainda que o Brasil prima pela "democracia e pela liberdade" e que com esse sentimento cumprimentava os representantes de 37 países.

Foram convidados ao todo 41 embaixadores e apenas cinco não compareceram: Emirados Árabes, Benin, Mali, Albânia e Suriname.

O evento foi organizado pela CNA e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O setor do agronegócio tem forte interesse em que o Brasil mantenha uma boa relação com os países árabes e teme que a aproximação do atual governo com Israel abale as relações comerciais.

De acordo com dados divulgados pela CNA, os países islâmicos ocupam o terceiro lugar entre os importadores de produtos do agronegócio brasileiro. As exportações brasileiras para a região somaram US$ 16,4 bilhões em 2018.

Desde a campanha, o presidente acena com uma aproximação a Israel e chegou a prometer transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, a exemplo do que fizeram os EUA.

Ele chegou a também a criticar a proximidade da embaixada da Palestina ao Palácio do Planalto, de onde despacha diariamente, mas desde que assumiu o cargo não voltou a falar no assunto.