Em Aiuaba, família do prefeito comanda a Prefeitura

Após matéria veiculada no Diário do Nordeste sobre parentes de prefeitos na gestão municipal, leitores enviaram diversas denúncias de casos envolvendo familiares de gestores nas prefeituras Ceará afora.

Chama atenção no Município de Aiuaba, no Sertão de Inhamuns, o caso do prefeito Ramilson Araújo Soares (PSD), que administra a cidade ao lado da esposa, Marinez Alves de Sales Moraes, a vice-prefeita, eleita com o marido, no pleito de 2016.

Ramilson comanda a Prefeitura de Aiuaba desde 2004, quando foi eleito pela primeira vez. Reeleito em 2008, em 2012 ele elegeu seu sucessor e, quatro anos depois, em 2016, foi eleito novamente.

Em sua biografia, no site da Prefeitura, o prefeito diz ser casado com a senhora Marinez Sales Moraes, a vice-prefeita. O filho do casal, Guilherme Moraes, atuaria como uma espécie de chefe de gabinete, segundo denúncias feitas ao Sistema Verdes Mares. No site da Prefeitura, porém, consta como chefe de gabinete o nome de Sebastião Arraes Oliveira Paiva. Por telefone, Sebastião negou a denúncia e confirmou ocupar a chefia de gabinete.

Já Maria Lindalva Andrade Moraes, na Secretaria de Saúde, é irmã do prefeito. Mariana Andrade Moraes, da Secretaria de Assistência Social, é prima dele. Na Educação, Eduardo Feitosa também é primo do gestor municipal.

No ano passado, o Ministério Público já havia solicitado informações tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal de Aiuaba sobre casos de nepotismo nos dois poderes. Na ocasião, o órgão fiscalizar deu prazo de dez dias para que os dados fossem divulgados, uma vez que havia indícios de irregularidades nas indicações feitas.

