Discussão sobre o Código da Cidade é adiada na Comissão Especial da CMFor

A discussão em torno do projeto da Prefeitura de Fortaleza que propõe alterações no Código da Cidade, deve atrasar pelo menos duas semanas. Nesta sexta-feira (12), os vereadores Sargento Reginauro, Benigno Júnior, Michel Lins e Dr. Porto pediram vistas da matéria, durante reunião da Comissão Especial do Código da Cidade.

O relator da matéria, vereador Renan Colares (PDT) emitiu parecer favorável à matéria do Código da Cidade.

A ideia dos vereadores que pediram vistas é conhecer com mais detalhes o conteúdo da proposta, que tramita na Casa há dois meses.

A proposta de alteração no Código da Cidade possui 1002 artigos e já recebeu um número considerável de emendas parlamentares. Ela está dividida em quatro livros e já foi discutida durante um mês através de audiências públicas com participação da população da cidade.

Os vereadores terão até quatro sessões ordinárias para apreciar o parecer do relator. O presidente da comissão especial afirmou que esse processo atrasará a apreciação da matéria em até duas semanas.