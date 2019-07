Bolsonaro extrai dente e médicos recomendam que ele evite falar por três dias

Após extrair um dente na tarde desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) cancelou a viagem para Florianópolis, na próxima segunda-feira, onde entregaria ônibus escolares. A recomendação médica é que o presidente faça repouso e evite falar pelos próximos três dias.



A previsão é que Bolsonaro fique no Palácio da Alvorada todo o fim de semana. Ele, entretanto, deve receber a visita de ministros e do filho o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para discutir a possível indicação para a Embaixada dos Estados Unidos.



O procedimento odontológico já estava previsto há alguns dias, tanto que, na agenda do presidente divulgada na noite de quinta-feira, não havia compromissos marcados para a tarde desta sexta-feira.



Pela manhã, o presidente recebeu o deputado estadual Rodrigo Moraes (DEM-SP) e o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago. Durante o encontro, ele fez uma transmissão ao vivo pela internet. Na live, disse que pretende enviar "logo" ao Congresso um projeto de lei para que seja implantado o voto impresso nas eleições.



Em Florianópolis, na segunda-feira, Bolsonaro será substituído pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM). Já na quarta o presidente embarca para a Argentina onde participará da Cúpula do Mercosul, na cidade de Santa Fé.



Ao chegar no Palácio da Alvorada após o procedimento, o presidente cumprimentou apoiadores. Em seguida, publicou um vídeo no Facebook informando que voltou mais cedo para a residência oficial "após extrair um dente" e desejou um "bom fim de semana a todos".