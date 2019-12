Bilhete único estudantil para garantir gratuidade vira projeto de lei na Câmara de Fortaleza

Projeto de lei para garantir a gratuidade no transporte público para estudantes durante o horário das aulas foi apresentado nesta terça-feira na Câmara Municipal de Fortaleza. A iniciativa foi do vereador Michel Lins (Cidadania), mas a sugestão não veio dele e sim de estudantes que visitam o legislativo municipal durante 2019, por meio do Projeto Politizando.

A cada mês, uma turma de estudantes do Ensino Médio visitou a Câmara Municipal e pôde conhecer a rotina da Casa e conversar com os parlamentares. Depois disso, todos os estudantes puderam sugerir propostas de legislação para a capital. Foram mais de 130 sugestões vindas dos mais de 800 estudantes que estiveram na Câmara.

“E não tinha como escapar: mais de 80% sugeriram esse direito, que é antigo, do bilhete único estudantil”, afirmou Michel Lins. “É um pedido deles o direito de ir e vir gratuitamente no horário de estudo. É importante que a gente incentive”, completa.

A discussão sobre o projeto deve ficar para o próximo ano, já que o recesso legislativo começa em pouco mais de uma semana. Michel Lins, contudo, explica que já começou as tratativas tanto com o prefeito Roberto Cláudio como com outros vereadores para viabilizar o bilhete único estudantil.

Além dessa proposta, outros dois projetos de lei elaborados a partir das sugestões dos estudantes deve ser apresentado na Casa até o final da próxima semana.

A meta do parlamentar é que as legislações possam ser sancionadas pelo prefeito Roberto Cláudio com a presença dos estudantes. Eles devem ainda acompanhar a rotina do chefe do Executivo municipal durante um dia. Além disso, os autores das sugestões devem ter a oportunidade de discursar na tribuna sobre as suas propostas.