Após limpar pauta de votações, deputados antecipam férias na Assembleia Legislativa

Os deputados estaduais entraram de férias mais cedo no primeiro semestre deste ano. Com a conclusão das votações, nesta quinta-feira (11), na Assembleia Legislativa, eles anteciparam o início do recesso parlamentar, previsto pelo Regimento Interno para o dia 17 de julho, na próxima quarta-feira.

Apesar do prazo estabelecido pelo Regimento, os deputados já podem entrar em recess após a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - documento que orienta a elaboração do Orçamento do Estado para o ano seguinte. Após dois dias de votação nesta semana, eles conseguiram limpar a pauta nesta quinta-feira.

Como os deputados aprovaram a LDO de 2020, nesta quinta-feira, os deputados deram início ao recesso parlamentar. Essa antecipação é comum quando não há projetos polêmicos na pauta. Em anos anteriores, a Assembleia Legislativa também entrou em recesso mais cedo.