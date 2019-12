Diário do Nordeste estreia, nesta quinta, coluna Poder sobre bastidores

Na edição desta quinta-feira (19), o Diário do Nordeste vai estrear um novo espaço de informações estratégicas na editoria Política. A coluna Poder chega para agregar ainda mais opinião e análise sobre a conjuntura política, mundo jurídico e as principais conversas dos bastidores em todas as esferas. A publicação será de domingo a sexta-feira.

A nova coluna será assinada pelo jornalista Inácio Aguiar, editor do núcleo de Vida Pública do Sistema Verdes Mares, e comentarista de Política da TV Verdes Mares.

O novo espaço no jornal impresso tem o objetivo de dar um novo ângulo à divulgação de informações e criar um canal de publicação com foco em revelações exclusivas, que provocam impacto na sociedade cearense, de todos os lados ideológicos, de forma plural e republicana.

A proposta da Poder é ser capaz de ajudar os leitores a entenderem o contexto das decisões políticas, as articulações e a interpretação dos fatos sobre o Ceará em conexão direta com o restante do Brasil, mostrando o xadrez eleitoral e como se movem os personagens principais da vida pública no Estado.

A criação do novo canal de informações ocorre às vésperas da chegada do ano eleitoral, que deverá traçar o destino dos 184 municípios do Ceará e revelar uma nova correlação de forças entre os grupos políticos estaduais. Haverá espaço, claro, para as disputas eleitorais também no interior, que mexem com o cotidiano das pessoas nas mais importantes cidades do Estado.

Integração

O novo colunista está habituado a circular pelos bastidores e destaca a importância desse novo espaço.

“A coluna é um grande desafio que fico mais uma vez honrado em assumir. Com a instantaneidade do meio online, o jornal impresso se destaca pelo aprofundamento e uma abordagem diferenciada. Óbvio que a coluna vai conversar com meio online, com rádio e TV, nos veículos do Sistema Verdes Mares”, destacou Aguiar. “Nossa ideia é estar cada vez mais perto do público levando informação quente e relevante”, acrescentou.

O Diretor de Operações do Sistema Verdes Mares, jornalista Ildefonso Rodrigues, detalha que a estratégia é parte da ação do SVM de olho no ano eleitoral. “A coluna faz parte de um plano de ações, dando início ao projeto das Eleições 2020. Vamos trazer informações exclusivas, voltadas para um público seleto, leitores do jornal. Esse conteúdo vai primar pelo bom jornalismo”, destaca Rodrigues.

Ampla cobertura

Além da coluna Poder, o público do Sistema Verdes Mares conta, desde o agosto deste ano, com a plataforma digital PontoPoder (pontopoder.verdesmares.com.br). A plataforma de cobertura especializada em Política foi criada para a publicação rápida de informações sobre a agenda política de interesse dos cearenses. A equipe circula pelos principais espaços de poder do Estado, a postos para trazer, em primeira mão, a notícia enquanto ela acontece, como os embates políticos, a gestão do Poder Público, agregando mais agilidade à credibilidade do jornalismo do Sistema Verdes Mares.