Brasil fora do bloco de esquerda

O Governo Bolsonaro deu, ontem, mais um passo na nova política externa do Brasil em direção às nações alinhadas com os EUA, em detrimento dos países mais simpatizantes da esquerda. O Governo denunciou, ontem, o tratado que criou a União das Nações Sul-Americanas (Unasul), o primeiro passo formal para a saída do País da aliança regional.

A ação do Brasil foi informada em nota pelo Ministério das Relações Exteriores. Formalizada a intenção do Brasil, o processo de saída do bloco será concluído após seis meses, conforme a regra estabelecida no tratado da Unasul.

O Brasil comunicou oficialmente sua intenção de deixar a aliança regional no dia em que o chanceler Ernesto Araújo participou de uma reunião do Grupo de Lima em Santiago, no Chile.

A União das Nações Sul-Americanas foi criada em 2008 pelos presidentes que então eram os maiores expoentes da esquerda na América do Sul: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina) e Hugo Chávez (Venezuela). O objetivo do órgão era aprofundar a integração regional, mas sem a influência dos EUA.

No entanto, a chegada ao poder, nos últimos anos, de vários políticos de direita nos principais países da América do Sul acentuou o esvaziamento da Unasul, que desde 2017 vive situação de paralisia.

Em janeiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro se uniu a uma iniciativa encabeçada pelos governos de Sebastián Piñera (Chile) e Iván Duque (Colômbia), de lançamento de um novo bloco regional para substituir a Unasul. O objetivo do novo bloco é se contrapor à Unasul e, com isso, isolar ainda mais o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

Passaporte diplomático

Já o Ministério das Relações Exteriores concedeu passaportes diplomáticos ao bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e à esposa dele, Ester Eunice Rangel Bezerra. A expedição dos documentos foi publicada, ontem, no Diário Oficial da União. Eles têm a validade de três anos.