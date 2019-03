Bolsonaro anuncia que viajará à China no segundo semestre

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que viajará à China no segundo semestre e se mostrou mais aberto ao diálogo com o país asiático, que, no passado, acusou de querer "comprar o Brasil".

"Confirmei com o embaixador que viajarei à China este ano", declarou Bolsonaro aos jornalistas após um encontro com o representante diplomático da China no Brasil, Yang Wanming.

O embaixador da China também confirmou que o presidente Xi Jinping visitará o Brasil este ano para a cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), cuja data ainda não foi fixada.

"Queremos nos aproximar do mundo inteiro, desenvolver nosso comércio, abrir nossas fronteiras", afirmou Bolsonaro.

A China é o primeiro sócio comercial do Brasil e representou 27,8% de suas exportações em 2018.