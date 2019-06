Vocalista do Ratos de Porão, João Gordo é internado em São Paulo

O cantor da banda Ratos de Porão e apresentador João Gordo, de 55 anos, está internado em São Paulo. Com quadro de pneumonia, ele chegou a ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O grupo tem show marcado para Fortaleza em um festival no dia 17 de agosto.

Companheira do músico postou imagem de João Gordo no hospital Foto: Instagram

"Depois de 3 dias de UTI com pneumonia dupla, falta de oxigenação, oscilação da glicose; hoje quarto normal!! João Gordo, tome jeito e se cuide, por favor. A vida pode mudar a cada instante", escreveu a companheira do músico, Vivi Torrico, em sua conta no Instagram.

Os seguidores de Vivi Torrico desejaram melhoras ao vocalista da banda de hardcore Ratos de Porão.