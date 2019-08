Rio Grande do Sul: Ataque com machadinha deixa alunos e professora feridos em escola

A cidade de Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre - RS, viveu momentos de tensão no começo da tarde de hoje (21). Um ataque ao Instituto Estadual Educacional Assis Chateubriand, deixou alunos e uma professora feridos. O criminoso, que estava armado com uma machadinha, é um adolescente, informou a Secretaria Estadual de Educação. O suspeito fugiu e segue sendo procurado.

As vítimas não sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital de Charqueadas, que informou que elas não correm riscos, segundo a Brigada Militar.

De acordo com a Secretaria Estadual, a direção do colégio informou que um adolescente, que não seria aluno da instituição, jogou um coquetel molotov dentro do pátio.

Segundo a comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Centro-Sul, coronel Bianca Burguer, a polícia tem imagens de câmeras de monitoramento da escola, que estão sendo analisadas para tentar identificar o criminoso. O agressor agiu sozinho.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou que o vice, Ranolfo Vieira Júnior, estava a caminho da escola.