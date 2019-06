Resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado nesta terça-feira (18)

O resultado da primeira chamada do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni) será divulgado nesta terça-feira (18), a partir das 15h, no site do programa. Até o dia 25 de junho, com local, data e horário a serem observados pelos bolsistas selecionados, deverão confirmar informações com as respectivas entidades de ensino.

Já para a segunda chamada, o resultado das solicitações estará disponível no dia 2 de julho, e o prazo para a confirmação de informações será até 8 de julho. Ao todo, a segunda edição do ProUni em 2019 teve 797.615 inscrições.

Os candidatos que não conseguirem bolsa nas duas chamadas podem tentar uma vaga pela lista de espera, a ser divulgada entre os dias 15 e 16 de julho. O resultado sairá em 18 de julho.

Para ter direito à bolsa do ProUni, os estudantes precisam ter feito pelo menos 450 pontos de média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 e não podem ter zerado a redação. É necessário também comprovar renda familiar mensal até 1,5 (de 100%) ou até três salários mínimos (de 50%).

Além desses requisitos, o candidato não pode ter diploma de ensino superior e deve preencher pelo menos uma das condições abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral da rede particular;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não há restrição de renda.

Os documentos necessários para a comprovação de informaççoes para a primeira chamada do ProUni são (original e cópia):