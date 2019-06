Procon notifica a Gol após promoção de passagens internacionais por R$ 3,90

A Fundação Procon-SP quer que a Gol Linhas Aéreas S/A preste esclarecimentos sobre a promoção que comercializou passagens aéreas internacionais por R$ 3,90.



A ação ocorreu na noite de terça (18), durante o jogo entre Brasil e Venezuela pela Copa América. Inicialmente a companhia aérea afirmou que seriam comercializados 100 bilhetes pelo preço promocional, mas o site da Gol saiu do ar.



A fundação quer que a empresa explique, por exemplo, quantas passagens aéreas foram comercializadas e para quais destinos; e em quanto tempo os tíquetes foram vendidos.



Na notificação, o Procon também solicitou a relação de consumidores que conseguiram adquirir as passagens.



A Gol tem até 24 horas para apresentar resposta para o órgão.



Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que a promoção teve um alcance recorde e as 140 passagens a preço especial foram vendidas em poucos minutos.

A empresa afirma ainda que devido aos inúmeros acessos simultâneos, o site sofreu instabilidade.