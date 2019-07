Prazo para ingressar na lista de espera do Prouni 2019.2 começa hoje (15)

Está aberto o prazo para a manifestação de interesse na lista de espera do Prouni 2019.2. Interessados têm até amanhã (16), às 23h59, para realizar o procedimento no site do Programa Universidade para Todos. A oportunidade é válida para quem não foi contemplado durante as chamadas regulares (1ª e 2ª chamada) da segunda edição do Prouni 2019.

As instituições de ensino superior (IES) poderão consultar a relação dos candidatos diretamente no sistema eletrônico (Sisprouni) a partir do dia 18 de julho. E a partir do dia seguinte (19), os candidatos já deverão complementar as informações concedidas na inscrição para garantir o direito à vaga em que foi selecionado. Neste caso, é preciso apresentar os documentos necessários para a realização do procedimento. O prazo termina no dia 22 de julho.

O Prouni disponibilizou mais de 169 mil vagas em todo o país, das quais 68 mil deram descontos integrais na mensalidade a juros zero, por meio do Governo Federal, para candidatos com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salários mínimos. E os candidatos com renda entre 1,5 e três salários mínimos puderam se candidatar no restante das vagas e concorrer a 50% de desconto.