Polícia Militar mata ao menos 17 pessoas em operação em Manaus

A Polícia Militar matou 17 pessoas na madrugada desta quarta-feira (30) em Manaus, em suposta ação contra o tráfico de drogas. Nenhum policial se feriu.

De acordo com a versão oficial, policiais interceptaram traficantes que se preparavam para tomar uma boca de fumo no bairro Crespo, na zona sul da cidade. Eles teriam reagido a tiros à abordagem.

A ação contou com homens das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), considerada a unidade mais violenta da polícia amazonense, e da Força Tática. Sempre segundo o relato oficial, foram apreendidas 17 armas de fogo.

Manaus é rota do tráfico de cocaína do rio Solimões, que passa pela Colômbia e Peru. A disputa pelo controle tem envolvido as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN), que recentemente se dividiu em dois grupos.