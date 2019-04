Polícia apreende meia tonelada de cocaína em helicóptero em SP

A Polícia Federal apreendeu meia tonelada de cocaína em um helicóptero na manhã deste sábado (13), em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Segundo a polícia, uma organização criminosa buscava a droga no Paraguai e a transportava para o estado de São Paulo.

A ação faz parte da operação Flying Low - o nome, que significa "voando baixo", foi dado devido ao tipo de deslocamento aéreo feito para transportar as drogas -, que apreendeu ainda arma, veículos e dinheiro em espécie. As investigações sobre o grupo de traficantes duraram aproximadamente um ano.

Como o helicóptero, avaliado em R$ 4 milhões, não tinha autonomia para completar o trajeto do Paraguai até o destino final, fazia uma parada para abastecer num matagal na região de Presidente Prudente. Ali, duas pessoas foram presas neste sábado - as ações continuam no local.

A operação contou com 20 policiais federais e teve apoio aéreo do Caop (Comando de Aviação Operacional da PF) e da Polícia Militar.