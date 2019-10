Pesquisa de Orçamento Familiar mostra despesa maior com educação, celular, higiene e dívidas

O brasileiro tem dedicado uma fatia maior do orçamento para despesas com educação, saúde, higiene e cuidados pessoais, recreação e cultura e telefone celular. É o que mostram os primeiros resultados da POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) 2017-2018, divulgados nesta sexta-feira (4) pelo IBGE.

A pesquisa mostra ainda que, na última década, as famílias brasileiras perderam a capacidade de investimento e destinaram parcela maior do orçamento para o pagamento de dívidas.

A POF é utilizada para definir o cálculo da inflação no país. Para isso, traça um retrato dos hábitos de consumo dos brasileiros. A última edição foi realizada nos anos de 2008 e 2009. O levantamento atual foi realizado de junho de 2017 a julho de 2018, em 57.920 domicílios.

A despesa média das famílias brasileiras é de R$ 4.649,03. Desse total, 92,7% são destinados a despesas correntes, com moradia, transporte, educação e consumo, percentual praticamente estável em relação à pesquisa anterior.

A parcela destinada ao pagamento de dívidas cresceu de 2,1% para 3,2%, puxada pela quitação de empréstimos, que subiu de 1,4% para 2,4%. Já a fatia para aumento do ativo, ou investimentos, caiu de 5,8% para 4,1%, com menos espaço para gastos em aquisição de imóveis e reformas. O gerente da pesquisa, André Martins, comta os resultados:

As famílias estão gastando muito com manutenção e ficando com menos dinheiro para fazer investimento

O resultado mostra interrupção de movimento de alta no investimento captada pelo levantamento anterior. Entre as despesas correntes de maior peso no orçamento, houve queda das fatias destinadas a alimentação (-1,9 ponto percentual) e transporte (-1,4 ponto percentual), que representaram, respectivamente, 14,2% e 14,6% do orçamento. A parcela da habitação, a maior delas, ficou praticamente estável, em 29,6%.

Pela primeira vez, a despesa com transporte ultrapassou a parcela destinada à alimentação. Para Martins, é uma tendência natural quando há aumento da renda. "As pessoas não passam a comer mais", comenta.

Historicamente, os levantamentos do IBGE mostram que o gasto com alimentação tem caído, as despesas com habitação e transportes apresentam ligeira estabilidade, enquanto as áreas de saúde e educação ganham relevância no orçamento familiar.

A fatia destinada ao gasto com educação cresceu 52%, passando de 2,5% para 3,8% do orçamento familiar. Destaca-se o aumento da parcela com cursos regulares e superiores, de 1,4% para 2,2%. Os gastos com saúde passaram de 5,9% para 6,5%.

A pesquisa mostra que a fatia destinada a despesas com celulares e acessórios cresceu 200%, para 0,9% do orçamento das famílias. Planos de assinatura de TV a cabo e internet também passaram a ter parcela maior, de 1,1%, alta de 83,3%.

A fatia do orçamento destinada a higiene e cuidados pessoais, que já havia mostrado alta na pesquisa anterior, subiu 52,63%, para 2,9%. Nesse item, dobrou a parcela usada para comprar sabonetes e produtos para cabelo, por exemplo. Para recreação e cultura, a parcela destina subiu de 1,6% para 2,1%.