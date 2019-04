Megaoperação busca mil suspeitos de homicídio e estupro em todo o país

Uma megaoperação da Polícia Civil busca prender nesta quarta-feira (24) ao menos mil foragidos da Justiça suspeitos de terem cometido homicídio, estupro e roubo, entre outros crimes graves.

Os mandados autorizados pela Justiça estão sendo cumpridos nos 26 estados, além do Distrito Federal. Até as 8h30 desta quarta, as forças de segurança não haviam divulgado o número de criminosos presos.

A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Em São Paulo, cerca de 4.500 policiais buscam cumprir ao menos 100 mandados.

No Rio de Janeiro, os policiais já prenderam suspeitos na Baixada Fluminense, Niterói e Nova Iguaçu, mas o total de mandados cumpridos não foi divulgado.

A operação foi batizada de #PC27, uma referência à padronização de todas as polícias civis dos estados e do Distrito Federal.