Mecânico vestido de mulher é preso ao tentar fazer prova do Detran no lugar da mãe em Roraima

Um mecânico de 43 anos, maquiado e vestido de mulher, foi preso em flagrante após realizar exame prático de direção, tentando se passar pela própria mãe. O caso aconteceu no distrito de Nova Mutum Paraná, a cerca de 100 quilômetros de Porto Velho, na tarde desta terça-feira (10).



Heitor Márcio Schiave já havia feito a prova das balizas, quando um dos examinadores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) desconfiou que não se tratava de uma mulher.



O servidor chamou a Polícia Militar e o suspeito de falsidade ideológica foi detido ainda dentro do carro da auto-escola.



Segundo a polícia, em depoimento, o homem disse que a mãe dele se encontrava em outra cidade e que não sabia que ele estava se passando por ela. O suspeito não esclareceu o motivo de ter tentado fazer a prova no lugar da mãe.



O homem ainda fantasiado foi levado para a delegacia e, depois do registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência, foi liberado, sem pagar nenhuma fiança ou multa.