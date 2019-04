Homem sem uma perna corre e assalta motoristas no Rio de Janeiro; vídeo

Um homem com apenas uma perna foi flagrado assaltando um motorista na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A ação foi registrada por câmeras de segurança no último sábado (30), mas as imagens só foram divulgadas nesta sexta-feira (5)

Após perseguirem o carro da vítima próximo a rua XXIII, no bairro Jardim Tropical, os suspeitos em dois veículos, se posicionam na frente do carro do motorista que vinha logo atrás.

As câmeras mostram dois suspeitos saindo do carro e correndo em direção à vítima, que ainda tenta dar uma marcha à ré, mas desiste diante da ameaça de um homem que aparece correndo com uma perna só e com a arma em punho.

A deficiência física, porém, não o impede de seguir na direção do veículo alvo do delito.

Por causa da deficiência, o assaltante armado se desloca, aos pulos, na direção da vítima. Na abordagem, o homem desarmado abre a porta do automóvel e expulsa o motorista. A vítima, na sequência, sai do veículo com as mãos para cima e foge do local.

O que está desarmado, então, assume a direção do carro que acabaram de roubar. O comparsa entra no lado do carona. Eles deixam o local em seguida.

Os dois carros em que os assaltantes chegaram ao local eram conduzidos por outros integrantes do bando, já que os dois desembarcam pelas portas traseiras dos automóveis.

A ação aconteceu a uma distância de cerca de quatro quilômetros do Batalhão da Polícia Militar de Mesquita, 20º BPM, responsável pela área; e também da 52ª DP (Nova Iguaçu).