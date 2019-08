Filho relata a melhora do pai com Alzheimer depois de tratamento com óleo de cannabis

O relato de um filho sobre o pai com Alzheimer tem emocionado a internet. Depois de muito tempo, em razão de um tratamento com óleo de cannabis, Filipe Barsan Suzin, de 28 anos, ouviu Ivo, de 58 anos, chamá-lo novamente de filho e dizer que o ama. A família mora em Goiás.

"Não lembro qual foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falou que me ama e me deu um abraço. Hoje foi esse dia. Gratidão", registrou em vídeo emocionado.

O diagnóstico de Ivo ocorreu há seis anos. Nos últimos sete meses, ele vem fazendo o tratamento com um óleo extraído da planta completa da cannabis, fornecida pela ONG Ágape Medicinal, de Goiás.

A mulher de Ivo, Solange Barsan Suzin (56), relata sobre o comportamento do marido conforme a doença se desenvolvia. "O Alzheimer destruiu a vida do meu marido. Com 58 anos, ele é uma pessoa totalmente dependente. Ele não entende que tem que ir ao banheiro, ele não sabe que tem que tomar banho. Você que tem que fazer ele tomar banho. Aí ele fica agressivo, ele não aceita. Ele era uma pessoa doce, hoje tem momentos que ele está feliz. E do nada ele se transforma, te agride, fica violento".

Com o novo tratamento, a família já vive mudanças significativas no humor e no dia-a-dia de Ivo. "Faz sete meses que o meu pai faz uso do óleo, em uma semana já teve uma mudança inexplicável. Sendo que ele ficou mais de seis anos sendo dopado, tomando remédios fortes. Meu pai teve melhoras sensacionais", conta Filipe.