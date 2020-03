Estou com coronavírus? Qual é o momento certo de procurar ajuda

Em meio à pandemia de coronavírus, o titular da Secretaria de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, do Ministério da Saúde, orientou a população que procure ajuda médica quando apresentar:

"Pessoas que tenham um quadro muito leve, e quadro muito leve é uma coriza, um mal estar momentâneo, nessas condições, aguardem. Não vão para a unidade de saúde só por causa de uma coriza achando que está com coronavírus. Vá ficar em casa, vá se hidratar, alimentar-se bem, dormir bem. Quando muda? Quando essa pessoa apresentar febre e tosse. Não deve esperar ficar grave", explica o secretário.

E completou. "Falta de ar não se espera. Com febre ou sem febre", diz o secretário.

Em média, 80% a 85% dos casos do Covid-19 são com sintomas leves, que podem ser tratados em casa como um resfriado comum.

UPAs, postos de saúde e hospitais de Fortaleza e do interior do Ceará podem atender quaisquer casos de gripes, resfriados e arboviroses. Estas mesmas unidades, porém, estão sendo capacitadas para atender casos suspeitos de coronavírus.

“Os hospitais têm recebido os casos e quando não podem fazer a coleta de amostras para diagnóstico, os pacientes são encaminhados para o Hospital São José”, explica Ricristhi Gonçalves, coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde da Secretaria Estadual (Sesa).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.