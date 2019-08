Dicas para mandar bem no cursinho EaD preparatório para o Enem

Por conta da rotina ou por ter preços mais atrativos, muitos estudantes optam por fazer um curso EaD preparatório para o Enem. Independente do motivo por escolher essa modalidade é preciso abandonar a ideia de que o curso a distância é mais fácil que um presencial. A falta de uma rotina pode comprometer muito a produtividade e exigir que o estudante tenha mais dedicação e organização. Confira as nossas dicas para mandar bem e aproveitar o máximo possível para conquistar uma boa nota na maior prova de acesso ao ensino superior do País.

Cuidado com as distrações

Um computador com acesso à internet é o principal item para quem vai fazer um curso a distância. E essa mesma máquina que irá ajudá-lo a acessar as aulas e demais conteúdos disponibilizados pela instituição de ensino, pode ser um gatilho para dispersão. Por isso, mantenha-se off-line das redes sociais e sites que possam distrair a sua atenção, deixando de lado o foco no que realmente importa.

Plano de estudo

Defina um plano de estudo que melhor se enquadre na sua rotina. Organize suas atividades, com os melhores horários para estudar, organize os assuntos a serem estudados e o momento da resolução de exercícios ou simulados para testar os conhecimentos dos conteúdos que estão sendo aprendidos, etc.

Mantenha o ritmo e faça contatos

Não se esqueça do plano de estudo, ele é o seu guia para manter o ritmo e não deixar acumular matérias, isso pode fazer com que você se desestimule. Uma forma de tornar essa jornada ainda mais interessante é fazer contatos, procure saber se o seu curso tem algum chat ou outra estratégia de aproximar os alunos dessa modalidade como grupo no WhatsApp para compartilhar informações.