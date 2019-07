Ceará fica em 2º do Nordeste com quase 300 mil inscritos no Enem, diz Inep

Com 294.992 inscritos, o estado do Ceará é o 2º do Nordeste em número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgados nesta segunda-feira (15).

O estado da Bahia aparece na primeira posição com 395.438 inscritos. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2019.

No Brasil, 5.095.382 de candidatos se inscreveram no exame, sendo a região Sudeste a que teve o maior número de inscritos 1.792.654, seguido do Nordeste, com 1.740.995, no Norte, o número de inscrito foi de 596.888, enquanto que no Sul foi de 540.480 e por fim no Centro-Oeste, 424.291, região com a menor participação.

Inscritos por idade

A faixa etária de 21 a 30 anos é a que tem o maior número de inscritos no estado, com 65.783. Outros 60.112 canditatos tem idade igual a 17 anos, igual a 18 anos, com 56.023 e 363 candidatos têm idade maior ou igual a 60 anos. Quase 40% dos candidatos estão cursando o Ensino Médio (117.827).