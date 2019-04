Candidatos conhecem hoje a lista de contemplados com a isenção no Enem 2019

Nesta quarta-feira (17), será divulgada a lista de estudantes contemplados com a isenção no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e os candidatos podem conferir o resultado por meio do CPF e da senha cadastrada no sistema. Todos os concluintes do ensino médio em escolas públicas puderam solicitar a isenção. Já na rede privada, é preciso ter sido bolsista integral, estar enquadrado nos critérios de renda e estar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Nesta edição, foram cerca de 3,6 milhões de pedidos recebidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “A isenção é solicitada se você não está em condições de pagar a taxa de inscrição. Cursei parte do meu ensino médio em escola pública e acredito que vou conseguir [o benefício]”, afirma a estudante Greycy Anne Ribeiro dos Santos, de 17 anos, que fez a solicitação já nos primeiros dias.

Esta não é a primeira vez que a estudante irá participar do Enem e mantém o foco no objetivo final: ser aprovada no curso de Direito. “Escolhi o curso porque trabalha com o questionamento, busca lidar com a verdade com um nível muito alto de discussão e tem que ter embasamento para falar sobre os temas. É isso que eu gosto”, destaca. Quanto à área de atuação, a estudante afirma que é cedo e por isso “ainda não está muito decidido, mas eu me identifico muito com a área criminal”.

As provas do Enem serão aplicadas em 03 e 11 de novembro e, para ter um bom desempenho, Greycy Anne estuda em casa parte do dia e também faz curso preparatório para o Enem no cursinho Os Aprovados, instituição parceira do Educa Mais Brasil na oferta de bolsa de estudo. “Os alunos têm buscado a nossa instituição de ensino querendo se qualificar melhor para a prova do Enem. Infelizmente, nem sempre as escolas atingem o objetivo de preparar o aluno para as universidades, então o curso preparatório visa reforçar o aprendizado”, sinaliza a supervisão Pedagógica da instituição de ensino.

Recursos

Os recursos poderão ser apresentados entre 22 e 26 de abril, tanto para retificar o pedido de isenção quanto da justificativa. Este será o último momento reservado para a solicitação do benefício, não sendo possível realizá-lo posteriormente. Todos os contemplados também precisarão se inscrever entre 06 e 17 de maio na atual edição do Enem.