Bar é incendiado após faltar cerveja gelada no Piauí

Três homens são suspeitos de incendiar um bar na BR-235, em Santa Filomena, Sul do Piauí, na noite de sábado, informou o G1.

Segundo a polícia, duas pessoas foram presas, e uma terceira fugiu para o Maranhão.

“Eles estavam bebendo no bar, e a cerveja gelada acabou, o que motivou um desentendimento com o dono do estabelecimento. Os suspeitos chegaram a ameaçá-lo falando que ateariam fogo no local, mas o proprietário não acreditou e encerrou a festa”, informou a soldado Milane Cunha.

Segundo a policial, o dono do bar estava tomando banho, quando foi avisado pelos vizinhos que o estabelecimento estava pegando fogo. Três suspeitos foram identificados pelos populares como os autores do incêndio.