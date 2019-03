Avião da Latam que decolava de Brasília para São Paulo retorna após ave atingir turbina 

Um avião da empresa aérea Latam que levantava voo no Aeroporto de Brasília teve que retornar à pista após uma ave atingir uma das turbinas na manhã desta quinta-feira (7). De acordo com a Latam, o vôo faria o trajeto Brasília-São Paulo e teve que retornar para o aeroporto da capital federal depois de 30 minutos. Não houve pouso de emergência e a aeronave partiu novamente para o seu destino às 9 horas desta quinta.

A Latam informou que o piloto informou a colisão com a ave e precisou sobrevoar o espaço aéreo de Brasília para gastar combustível e evitar um incêndio na hora da aterrissagem. Quando recebeu autorização, ele pousou em segurança no Aeroporto JK. A Latam informou que não houve pouso forçado ou de emergência.

“A companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, afirmou a Latam em nota. Questionada, a companhia não informou o número de passageiros do voo. Segundo a Inframerica, que administra o aeroporto, o avião partiu às 7h23 da capital federal com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas precisou retornar às 7h50.

O pouso ocorreu em segurança. “Equipes de solo da Inframerica, deram todo o suporte para a companhia aérea. O Aeroporto de Brasília opera normalmente, sem impacto na operação do terminal”. A aeronave foi rebocada para o pátio e os passageiros embarcariam em outra aeronave.