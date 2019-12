Aposta de Fortaleza leva mais de R$ 400 mil na Lotofácil; Quina acumula em R$ 5 milhões

Uma aposta de Fortaleza foi uma das ganhadoras do sorteio do concurso 1.907 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira (23), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Outras três apostas das cidades de Araguari (MG), Ourinhos (SP) e São Paulo (SP) também foram premiadas e dividiram o prêmio de R$ 2,5 milhões.

Os números sorteados foram:

01 03 04 05 09

10 13 15 16 17

19 21 23 24 25

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada ganhador vai receber o prêmio de R$ 408.154,57. Outras 800 apostas fizeram 14 acertos e vão levar cada uma o valor de R$ 897,04.

A estimativa de prêmio do próximo concurso a ser realizado na quinta-feira (26) é de R$ 2,5 milhões.

Quina

A Quina acumulou em R$ 5 milhões para o sorteio a ser realizado na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal. Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas. São elas: 18-32-37-42-59.