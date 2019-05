Acidente com van de divulgação do cantor Wesley Safadão deixa um ferido no Maranhão

Um acidente envolvendo uma van de divulgação do cantor Wesley Safadão foi registrado na tarde dessa sexta-feira (17) no km 436,4 da BR-316, no município de Peritoró, no Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF-MA), o motorista do veículo ficou ferido.

O cantor Wesley Safadão não se encontrava no carro. Ainda segundo a PRF, o condutor perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e sofreu tombamento. O motorista sofreu apenas escoriações no rosto, braço e perna. Ele não teve a identidade revelada.

O condutor sofreu escoriações no rosto, braço e perna Foto: Divulgação/VC Repórter

A van, com placa de Pernambuco, é usada como apoio da equipe do cantor para divulgação e venda de CDs e DVDs.