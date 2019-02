Venezuela ordena fechamento total de fronteira com a Colômbia

A Venezuela anunciou na noite de sexta-feira (22) o fechamento da fronteira com a Colômbia pelo estado Táchira (oeste) poucas horas antes da entrada da ajuda humanitária coordenada na cidade colombiana de Cúcuta pelo líder da oposição venezuelana Juan Guaidó.

"O Governo Bolivariano informa à população que, devido às sérias e ilegais ameaças do Governo da Colômbia contra a paz e a soberania da Venezuela, tomou a decisão de um fechamento total temporário de todas as pontes que unem ambos países por Táchira ", escreveu a vice-presidente Delcy Rodríguez no Twitter.

El Gobierno Bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el Gobierno de Colombia contra La Paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión! — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 de fevereiro de 2019

Rodríguezo disse que as pontes fechadas são a Simón Bolívar - a mais importante travessia de pedestres - na cidade de San Antonio, a ponte La Unión, em Boca de Grita, e Santander, em Ureña.

Uma quarta, que liga Táchira à Colômbia, Tienditas, também localizada em Ureña - na fronteira com a cidade colombiana de Cúcuta - está bloqueada com grandes contêineres de caminhões e outros obstáculos desde o início do mês.

O governo "dá garantias completas ao povo venezuelano e colombiano para ter passagens de fronteira seguras, e uma vez controlados os grosseiros atos de violência contra nosso povo e nosso território, a normalidade da fronteira será restaurada", acrescentou.