Partidos da oposição britânicos querem propor eleições em 9 de dezembro

O Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês) e os Liberais Democratas, dois partidos de oposição no Reino Unido, afirmaram que vão propor eleições no país em 9 de dezembro, três dias antes da data proposta pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Os partidos oposicionistas buscam reduzir o risco de um Brexit sem acordo.

Os líderes planejam, ainda, pedir à União Europeia (UE) por um adiamento da data do Brexit para pelo menos até 31 de janeiro, três meses a mais do que o atual prazo, em 31 de outubro. Fonte: Associated Press.