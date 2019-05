Parque usa linha rosa para indicar área para venda de drogas em Berlim

O Parque Görlitzer, popular ponto de encontro no sul de Berlim, decidiu pintar no chão uma linha rosa para determinar onde as drogas podem ser vendidas dentro do local. A medida já causa polêmica na capital alemã.

O diretor do local, Cengiz Demirci, nega a intenção de legalizar o narcotráfico, justificando que a medida é apenas prática, já que a entrada do parque passou a atrair gangues ligadas à venda de drogas, o que causa apreensão entre os frequentadores do Görli, como também é conhecido.

Marlene Mortler, czar antidrogas da chanceler Angela Merkel, disse nesta quinta-feira que a linha rosa dá aos traficantes "uma licença para o crime". Andreas Geisel, que comanda a segurança de Berlim, garantiu que a cidade não adotará a ideia. "A polícia seguirá atuando contra o narcotráfico, inclusive no Parque Görlitzer."

Imprensa alemã já flagrou cenas de venda de drogas dentro do popular parque de Berlim Reprodução

Após diversas tentativas frustradas da Polícia de "limpar" a área da presença de traficantes, a direção do parque decidiu escolher áreas onde os traficantes podem atuar e sinalizá-las com a tinta rosa. O diretor do Görli argumenta que dessa maneira os frequentadores não vão se sentir intimidados pelos traficantes. "Não estamos legalizando a venda de drogas", disse Demirci.

Moradores declararam que têm medo de andar pelo parque, principalmente acompanhados de crianças e bichos de estimação. A Polícia informou que para garantir a segurança no parque é preciso deixá-lo livre de drogas e do crime com a presença policial constante.