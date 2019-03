Ministra do Tesouro renuncia e amplia crise no governo canadense

A ministra do Tesouro do Canadá, Jane Philpott, renunciou nesta segunda-feira (4), e disse que já não confiava no governo do premiê Justin Trudeau, mergulhado em grande crise política. "Estive considerando os eventos que sacudiram o governo nas últimas semanas e, após uma reflexão séria, cheguei à conclusão de que devo renunciar como membro do gabinete", publicou a ministra em uma rede social. "

Os princípios solenes em jogo são a independência e a integridade de nosso sistema de justiça. Infelizmente, perdi a confiança em como o governo tratou este assunto, e em como respondeu aos problemas que se apresentaram", assinalou. O pedido de renúncia tira uma poderosa figura feminina do governo a poucos meses de uma eleição cujas pesquisas mostram que Trudeau pode perder.

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6