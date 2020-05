Inventores israelenses criam máscara para usar durante alimentação em restaurantes

Empresa israelense desenvolveu uma máscara para a proteção do novo coronavírus onde é possível comer durante o uso. A máscara transforma mais segura a ida em restaurantes e bares, segundo os criadores.

A invenção tem uma alavanca acoplada, que será acionada para a abertura da fenda na frente da máscara para que a comida possa passar.

Com líquidos ou cremes o processo pode ficar um pouco complicado, mas pedaços sólidos podem ser abocanhados facilmente, como uma espécie de "Pac-Man".

A empresa Avtipus Patents and Inventions planeja iniciar a fabricação das máscaras nos próximos meses e já patenteou o dispositivo. A máscara poderá ser vendida a um preço entre US$ 0,85 e US$ 2,85 (aproximadamente entre R$ 4 e R$ 16) acima do preço das máscaras médicas simples vendidas em Israel.



"Então você pode comer, apreciar, beber e tirar o garfo e ele será fechado, e você estará protegido contra o vírus e outras pessoas sentadas com você", disse Asaf Gitelis, vice-presidente da empresa.