China construirá em 10 dias hospital para receber pacientes com coronavírus

A China começou a construir nesta sexta-feira um hospital destinado a receber mil pacientes com coronavírus a partir de 3 de fevereiro, informou a imprensa estatal.

Segundo imagens transmitidas pela televisão, maquinas pesadas preparavam o terreno onde o estabelecimento será construído em Wuhan, o epicentro do surto, uma cidade com 11 milhões de habitantes no centro do país.

A obra será concluída em tempo recorde e o hospital de 25.000 m2 abrirá suas portas em 3 de fevereiro, segundo a agência Xinhua.

Só aceitará pacientes com a pneumonia viral de origem desconhecida que contaminou 830 pessoas desde dezembro, das quais 26 morreram, segundo o último balanço.

O local "aliviará a escassez de recursos médicos", disse a agência oficial de notícias.

A cidade de Wuhan, onde a maioria dos infectados foi registrada, foi colocada em quarentena na quinta-feira.

Faltam leitos nos hospitais destinados a receber os pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

"Mobilizamos todos os operários em Wuhan para trabalhar por equipes garantindo trabalho 24 horas por dia", declarou Zhang Chongxi, chefe da construtora Wuhan Construction, segundo a agência.

A China construiu um hospital em tempo recorde - uma semana - durante a epidemia de SARS em 2003. O local parecia um edifício pré-fabricado.

Segundo a Xinhua, o novo hospital construído em Wuhan foi concebido seguindo o mesmo modelo.