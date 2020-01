Doença misteriosa eclode na China e ameaça se espalhar pela Ásia

Uma pneumonia misteriosa começa a ganhar contornos de uma epidemia preocupante na Ásia, o que pode prejudicar o turismo na região. Três países (China, Tailândia e Japão) já registraram casos. O que se sabe até agora é que se trata de um novo tipo de "coronavírus", uma família com um grande número de vírus. Eles podem causar doenças leves nos humanos, como um resfriado, mas também outras mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAS).

Um chinês de 69 anos morreu na quarta-feira em Wuhan (centro), uma cidade de 11 milhões de pessoas, onde todos os casos chineses foram identificados desde o mês passado.

A investigação das autoridades chinesas constatou que vários pacientes trabalhavam em um mercado da cidade especializado no atacado de frutos do mar e peixes. O município de Wuhan já mandou fechar o mercado, onde foram feitas desinfecção e análises.

Segundo o último balanço, pelo menos 41 pacientes foram identificados em Wuhan. Destes, 12 já receberam alta, e cinco ainda estão em estado grave. A epidemia alimenta o medo do ressurgimento do vírus altamente contagioso SARS, que matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong em 2002-2003.

O Departamento de Saúde de Hong Kong informou que a sequência genética do vírus encontrada em um dos pacientes de Wuham tem 80% de semelhança com a SARS encontrada em morcegos. Preocupados com a epidemia, os moradores de Hong Kong correram para comprar máscaras respiratórias em farmácias.

Ano Novo Lunar

Outros casos desta misteriosa pneumonia foram detectados no exterior: dois na Tailândia e um no Japão, onde as autoridades alegam que os pacientes visitaram Wuhan.

O ministério da Saúde da Tailândia informou o segundo caso ontem. Trata-se de uma turista chinesa de 74 anos hospitalizada após chegar em 13 de janeiro ao aeroporto de Bangcoc. "As pessoas não devem entrar em pânico, pois não há disseminação da doença na Tailândia", disseram as autoridades sanitárias. Outra paciente chinesa, cuja febre suspeita foi detectada em 8 de janeiro quando chegou a Bangcoc, se recupera em hospital.

A Tailândia intensificou os controles em seus aeroportos à medida que as festividades do Ano Novo Lunar (25 de janeiro) se aproximam. Este é um período sensível, que suscita preocupações sobre a possível propagação do vírus.

Nesta ocasião, centenas de milhões de chineses tomam ônibus, trens e aviões para passar o feriado com a família. Muitos também saem de férias no Sudeste Asiático.

OMS

A China não anunciou restrições de viagem no país. Já as autoridades de Hong Kong (sul) reforçaram suas medidas de detecção nas fronteiras do território autônomo, em particular com detectores de temperatura corporal.

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que "ainda há muito a descobrir sobre o novo coronavírus"."Não sabemos o suficiente para tirar conclusões definitivas sobre seu modo de transmissão".

Falta de antibióticos

Enquanto os cientistas tentam decifrar a misteriosa pneumonia, a OMS alertou, ontem, que a falta de novos antibióticos ameaça a luta contra a disseminação de bactérias resistentes a medicamentos.

A resistência aos antibióticos (o fato de que certas bactérias acabam se tornando resistentes aos antibióticos) é considerada uma ameaça pela OMS, que teme que o mundo esteja caminhando para uma era, na qual infecções comuns podem começar a matar novamente. Cerca de 33 mil pessoas morrem, todos os anos na Europa, devido a uma infecção resistente a antibióticos.

Descobertos na década de 1920, os antibióticos salvaram dezenas de milhões de vidas, combatendo doenças como pneumonia, tuberculose e meningite. Ao longo das décadas, porém, as bactérias mudaram para resistir a esses remédios.

Mercado de mariscos

Segundo as autoridades da cidade chinesa de Wuhan, um mercado de mariscos, que foi fechado no começo do ano, foi o foco inicial da doença misteriosa. Não está confirmado o contágio do vírus de humano para humano, mas os especialistas não descartam tal possibilidade.

Combate aos Boatos

O anúncio dos primeiros casos da pneumonia misteriosa, na última semana, provocou boatos de uma nova onda de SARS (síndrome respiratória aguda grave ) e a polícia de Wuhan anunciou multas a oito pessoas que "publicaram ou divulgaram informações falsas na internet sem verificação".

Espera de 10 anos

Segundo a OMS, 60 novos antibióticos estão sendo desenvolvidos. Outros medicamentos mais inovadores estão em fase pré-clínica. Dos últimos 252 medicamentos, os mais avançados não estarão disponíveis antes de dez anos.