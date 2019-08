Zé Ricardo é o novo técnico do Fortaleza

View this post on Instagram

O Fortaleza Esporte Clube oficializa a contratação do técnico @zericardo.oficial. ✍🏼🇫🇷 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O técnico de 48 anos tem passagens por Flamengo, Vasco e Botafogo. Em 2016, terminou em 3º colocado do Brasileirão com o Flamengo, foi campeão carioca invicto em 2017 comandando o rubro-negro, e eleito o melhor técnico do Campeonato Carioca de 2018, no Vasco da Gama. Seu último trabalho foi no começo do ano, comandando o Botafogo/RJ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Zé Ricardo chega ao Fortaleza com contrato até o fim da Série A. Muito boa sorte. Seja bem-vindo ao Parque dos Campeonatos. #FortalezaEC