Tiago Alves comemora gol de bicicleta no Maracanã: "é uma realização"

Autor de um belo de bicileta no empate por 1 a 1 entre Ceará e Fluminense, na noite desta segunda-feira (15), pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Tiago Alves comemorou o feito no Maracanã, um dos principais estádios do futebol mundial.

"Para mim, pessoalmente, é uma realização fazer um gol aqui (no Maracanã) do jeito que foi. A bola sobrou e foi o recurso que tive na hora. Puxar a bola e ter a felicidade de fazer o gol aqui no Maracanã foi uma realização", festejou o defensor.

Um dos principais jogadores do Ceará na campanha que assegurou o Vovô na Série A no ano passado, Tiago Alves havia feito sua última partida neste ano na derrota por 2 a 1 para o Goiás, na 4ª rodada do Brasileirão. Com a ausência de Luiz Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, caiu no colo do jogador de 35 anos a responsabilidade de formar dupla de zaga com Valdo e parar o forte ataque do Fluminense formado pelos jovens Pedro e João Pedro, os dois principais artilheiros da equipe carioca na disputa.

"Dedico (o gol) para minha família que é meu alicerce. São poucas pessoas que nos apoiam nos momentos difíceis", finalizou.

No próximo sábado (20), o Vovô recebe o Palmeiras, na Arena Castelão, às 19h. Partida será válida pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão.