Com polêmica do VAR, Ceará arranca empate com Fluminense no Maracanã

Em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fluminense se encararam, na noite desta segunda-feira (15), no Maracanã, e empataram por 1 a 1. Pedro abriu para os donos da casa e Tiago Alves, de bicileta, empatou para o Vovô. Mateus Gonçalves chegou a marcar o gol da virada, mas foi anulado pelo juiz após checagem no VAR (árbitro de vídeo).

Confira a tabela atualizada da Série A

O jogo

Com primeiro tempo de maior pressão dos donos da casa, a equipe carioca saiu na frente do marcador com gol de Pedro. O camisa 9 recebeu na área e, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes aos 40 minutos do primeiro tempo. O bandeira chegou a anular marcando impedimento do atacante, mas, após verificação do árbitro de vídeo, o juiz confirmou o gol legal do time carioca.

Com grandes defesas do goleiro Diogo Silva e sem desistir de buscar o resultado, o Vovô chegou ao empate aos 48 minutos. Após cobrança de escanteio, Valdo se jogou no chão para dividir com Paulo Henrique Ganso. A bola sobrou para Tiago Alves que mandou uma bicicleta para marcar um golaço e deixar tudo igual.

De volta para a etapa final, Mateus Gonçalves entrou na vaga de Rick. E teria sido dele o gol da vitória do Vovô se o lance não tivesse sido anulado. Após passe de Thiago Galhardo para Felippe Cardoso, o camisa 94 do alvinegro passou pelo companheiro e por zagueiro do Fluminense, saiu cara a cara com Agenor e mandou para o fundo das redes. Após ser chamado pelo árbitro de vídeo, o juiz anulou o gol do Vovô assinando impedimento de Mateus.

Após a anulação da virada alvinegra, a partida aumentou a intensidade e Diogo Silva se sagrou como o principal jogador da equipe cearense pelas grandes defesas realizadas.

Com o empate, o Ceará se manteve na 14ª posição com 11 pontos enquanto o Fluminense subiu para 15º com nove.

No próximo sábado (20), o Vovô recebe o Palmeiras, na Arena Castelão, às 19h. Partida será válida pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão.