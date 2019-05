Com gol sofrido no fim do jogo, Ceará é derrotado pelo Goiás fora de casa

Em jogo válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará visitou o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia/GO, na noite deste sábado (11).

Com dois tempos bem distintos, o Vovô foi muito abaixo no primeiro período, saindo perdendo por 1 a 0 com gol de Marlone, mas se recuperou o segundo tempo, sendo muito superior, e empatando com Thiago Galhardo, estreante da noite. No fim da partida, quando a equipe alvinegra estava pressionando, os donos da casa fizeram o segundo aos 45 minutos do segundo tempo com Leandro Barcia.

O jogo

Em período dominado pelos donos da casa e de muitos erros do Ceará, o Goiás aproveitou para criar jogadas pelo lado esquerdo. E foi de lá que saiu o gol do alviverde. Com 20 minutos de bola rolando, Jefferson recebe na esquerda e toca para dentro da área na direção de Kayke. O atacante, de calcanhar, mandou para Marlone balançar as redes, mas teve gol anulado pelo bandeira que assinalou impedimento de Jefferson.

Após quatro minutos de paralisão para checagem do VAR (árbitro de vídeo), o juiz voltou atrás e validou o gol do Goiás.

A melhor chance do Vovô saiu em uma cabeçada de Fabinho. Em cobrança de escanteio de João Lucas, aos 39 minutos, Luiz Otávio "raspou" na bola que sobrou para o volante, livre de marcação, mandar para fora.

Em segundo período, que começou bastante corrido, o Vovô voltou do intervalo com Roger na vaga de Ricardo Bueno. Iniciando o segundo tempo pressionando, os alvinegros precisaram apenas de três minutos para assustar.

Fernando Sobral foi derrubado pelo lado esquerdo da área e Ricardinho cobrou direto, obrigando o goleiro Tadeu, ex-Vovô, a fazer grande defesa e evitar o gol de empate dos visitantes.

Com 20 minutos, uma grande chance de zagueiro para zagueiro. Em cobrança de falta na área, Tiago Alves cabeceou da esquerda para direita na direção de Luiz Otávio. O camisa 13 do Vovô mandou de cabeça para o gol, a bola passou muito perto da trave e foi para fora.

Com apenas seis minutos em campo, o estreante Thiago Galhardo foi o autor do gol de empate do Vovô. Aos 31 minutos, Ricardinho cobrou falta na área e o meia alvinegro subiu mais alto que todo mundo para empurrar de cabeça para o fundo das redes e deixar tudo igual no marcador.

Três minutos depois, Galhardo chegou novamente e teve a chance de virar o placar. Em passe de Roger, o meia passou pelo marcador e chutou para o gol, mas viu a bola passar do lado esquerdo do gol de Tadeu e ir para fora.

O que parecia que poderia vir uma virada a favor do Ceará, acabou em um segundo gol dos donos da casa. Em cruzamento da direita, Leandro Barcia cabeceia na trave, a bola volta para o camisa 30 que manda para o gol e faz o segundo do Goiás.

Com o resultado, o Ceará cai para a 13ª posição com apenas três pontos enquanto o Goiás sobe para o 8º lugar. O Vovô volta a jogar no outro domingo (19), contra o Grêmio, na Arena Castelão. Partida será válida pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, às 19h.