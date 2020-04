"Sempre tive interesse de trabalhar no Ceará", revela Guto Ferreira

O técnico Guto Ferreira foi anunciado pelo Ceará no dia 18 de março, mas ainda não teve a chance de ser apresentado como treinador do clube. Porém, nesta terça-feira (21), ele falou publicamente pela primeira vez como técnico do Alvinegro. Participando de entrevista nas redes sociais do clube, Guto falou que estar no Ceará é um desejo antigo.

"A gente acompanha o Ceará não é de hoje, não é de hoje que vem crescendo no cenário. Sempre tive o interesse de trabalhar no Ceará. Da Série A, é um dos clubes que mais cresce. A gente espera fazer um grande trabalho, estou feliz com a oportunidade e cheio de expectativa. Torcendo para o coronavírus passar", disse.

O "Gordiola", como é apelidado no meio do futebol, falou ainda como tem buscado informações e acompanhado os atletas nos dias de quarentena.

"A gente tem feito reuniões semanais, onde a gente vem debatendo sobre jogadores individualmente e sobre o aspecto físico do grupo como um todo. Na parte física, é uma reunião de acompanhamento do que foi passado para os atletas e eles estão realizando essas atividades, enquanto a gente acompanha tudo isso, de acordo com o planejamento", destacou.

O ex-treinador de Sport, Bahia, Internacional, Chapecoense e Ponte Preta foi bastante municiado de informações e chegará na capital cearense muito bem informado do cenário que encontrará.