Guto Ferreira detalha trabalho à distância como técnico do Ceará

Uma experiência inédita sem nenhum contato presencial sequer. Assim foi o 1º mês de Guto Ferreira como treinador do Ceará. Anunciado em 18 de março, logo após a saída de Enderson Moreira para o Cruzeiro, o técnico está cumprindo quarentena em Piracicaba, sua cidade natal, e ainda não desembarcou na capital cearense. Mas isso não significa que ele não iniciou os trabalhos. Guto falou ontem como está sendo esse período em live organizada pelo Vovô.

Ele participou de entrevista nas redes sociais do clube, que por problemas técnicos, durou menos tempo que o previsto. Mesmo assim, foi suficiente para que o novo comandante já pudesse abordar alguns temas de interesse do torcedor, sem esconder a vontade que sempre teve de trabalhar no clube.

"A gente acompanha o Ceará não é de hoje, não é de hoje que vem crescendo no cenário. Sempre tive o interesse de trabalhar no Ceará. Da Série A, é um dos clubes que mais cresce. A gente espera fazer um grande trabalho, estou feliz com a oportunidade e cheio de expectativa", disse.

Os contatos e as primeiras reuniões com o departamento de futebol do Alvinegro têm sido frequentes e ocorrem online, já que esta é a única forma possível no momento.

Assim, Guto Ferreira já tem um esboço desenhado do panorama que encontrará. Além de informações gerais sobre o clube, recebeu também detalhes importantes do elenco de jogadores, do dia a dia em Porangabuçu e do funcionamento dos departamentos.

"Desde o primeiro instante, fizemos contato com o departamento de análise de desempenho, e eles nos enviaram muito material, praticamente todos os jogos do Ceará. Foi nos passado o que tem sido feito, o preparador físico tem acompanhado diariamente o trabalho dos jogadores, e estamos buscando a informação. Não é o ideal, mas é o que temos condição de fazer nesse momento", ressaltou.

Outro facilitador é já conhecer de boa parte do elenco. Ao todo, um terço dos atletas, 33,3% do elenco, tem experiência com o treinador. O volante Charles, por exemplo, atuou com o treinador no Internacional e no Sport, em 2019, quando fez ótima Série B do Campeonato Brasileiro.

"Quando uma comissão chega, ela busca informações sobre os jogadores e os jogadores buscam informações do treinador. Esses jogadores já conhecem minha maneira de trabalhar, porque já trabalharam comigo e foram vencedores. Quando o grupo confia no treinador, o trabalho tende a caminhar com bons ventos".

Bom momento

O Ceará está invicto na temporada. Em 15 jogos até aqui, acumula. Mas, para o novo treinador, isso não é motivo para acomodação. Pelo contrário. Sobretudo pelo fato que, neste período sem jogos, muitas coisas irão mudar.

"O que se coloca é que se está invicto até aqui é porque tem alguma qualidade. Aqueles que conseguirem dentro dessa pandemia perder menos, é que vão sair na frente num trabalho futuro, isso porque o tempo depois vai ser igual. Esse trabalho que eles estão fazendo em casa é para manter".

Esquema tático

Guto tem filosofia parecida com a de Enderson Moreira. Os dois possuem ideias semelhantes e adotam modelo de jogo parecido, o que pode ajudar na adaptação. Mas, se com o antigo treinador, o time era muito apegado a uma única ideia de jogo, com o novo comandante, o torcedor pode esperar por mais variações. "Eu trabalhei na Ponte Preta no 4-3-2-1 e em outros momentos também o 4-1-4-1. O ajuste melhor vamos sentir no dia a dia", finalizou.