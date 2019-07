Saiba os clubes que disputam Éverton e os valores que o Fortaleza pode faturar com a venda

Destaque da campanha campeã da Seleção Brasileira na Copa América 2019, Éverton Cebolinha está em alta dentro de campo e, consequentemente, no mercado de transferências. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, já afirmou que "botar o dedo na moleira do comprador" e fazer o maior negócio da história do clube. Embora os dirigentes gaúchos neguem a chegada de propostas oficiais, o próprio jogador conta que já as recebeu. O Globoesporte.com apurou que existe interesse de equipes da Espanha e da Itália.

>Éverton já é o maior cearense da história da Seleção Brasileira

O Tricolor Gaúcho não quer vender o atacante por menos de $ 40 milhões de euros. O valor seria dividido da seguinte forma: 50% para o Grêmio, 30% para o empresário do atleta, Gilmar Veloz, 10% ao investidor Celso Rigo e 10% ao o Fortaleza. Com o euro valendo R$ 4,22 na cotação atual, o Leão do Pici iria faturar R$ 16,880 milhões.

Veja quem esteve ou continua na disputa pela revelação cearense e quanto o Fortaleza pode ganhar:

Atlético de Madrid

Os espanhóis estão dispostos a pagar $ 35 milhões de euros mais $ 10 milhões de bônus para facilitar o negócio caso o Grêmio negue. Contando o valor total, o Fortaleza receberia R$ 18,990 milhões.

Com Diego Simeone, a equipe colchonera atua num 4-4-2 com grande participação dos pontas tanto na fase ofensiva quanto na defensiva. Para o lado esquerdo, setor onde Éverton joga, o Atlético tem Koke, Angel Correa, Thomas Lemar, Vitolo e o recém contratado João Félix, maior compra da história do clube, por $ 126 milhões de euros, fator que pode esfriar a negociação pelo atacante brasileiro. Porém, se Griezmann for para o Barcelona, $ 120 milhões entrariam nos cofres do time da capital espanhola.

Cearense é artilheiro do clube gremista no Brasileirão e na Libertadores, com 3 gols em cada competição Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Napoli

Os italianos pensam em igualar o valor proposto pelos espanhóis: $ 45 milhões. Com menos investimento financeiro, a equipe do sul da Itália não deve aumentar tanto a oferta, visto que já tem conversas com Hirving Lozano e James Rodriguez, atletas em alta no mercado.

Carlo Ancelotti tem como opções para a ponta esquerda Simone Verdi, Amin Younes, Piotr Zielinski, Fabián Ruiz e o astro do time Lorenzo Insigne.

Enquanto as ofertas oficiais não chegam, o cearense continua se destacando pelo Imortal gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Manchester United

Durante as quartas de final da Copa do Brasil entre Grêmio e Bahia, olheiros dos Red Devils estavam assistindo Éverton, que inclusive marcou um gol na noite. Porém, não há valores especulados pelo clube inglês para o atacante.

Ole Solskjaer tem à disposição para a posição do brasileiro Jesse Lingard, Marcus Rashford, Juan Mata, Anthony Martial e Alexis Sánchez.

Outros times

Manchester City e Milan saíram da briga por Éverton. Para o novo treinador dos rossoneri, Marco Giampaolo, o atleta gremista não se encaixa em seu modelo de jogo.

PSG, Borussia Dortmund e Bayern de Munique também foram especulados como possíveis destinos para o cearense, mas nenhuma oferta foi oficializada.