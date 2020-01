Rafael Sóbis promete empenho pelo Ceará: "Quero ficar na história com títulos"

Enfim, devidamente apresentado. Ao lado dos filhos, o atacante Rafael Sóbis concedeu entrevista nesta quinta-feira (16), no CT de Porangabuçu. como novo reforço do Ceará. Vestindo a camisa de número 11, o atleta ressaltou que deseja um ano de 2020 com mais títulos em Porangabuçu.

"Não tenho nenhuma meta individual. Não adianta ser artilheiro e não ser campeão. Quero ficar na história com títulos", explicou.

Com 34 anos e 11 taças conquistadas na carreira, o jogador chega como principal contratação para o sistema ofensivo. Revelando nunca ter trabalhado com o técnico Argel Fucks, Sóbis afirmou que deseja contribuir com o elenco em qualquer posição.

"Quero poder ajudar de todas as formas, não sou mais do que ninguém. Apenas devo ter vivido algumas coisas a mais do que alguém, mas só isso. Quero entender o pensamento do nosso treinador e a filosofia do clube", ressaltou.

O primeiro compromisso do atacante com a torcida é nesta sexta-feira (17), durante jogo treino aberto ao público. A atividade ocorre no estádio Presidente Vargas (PV), às 19 horas, diante do Sindicado dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (SAFECE).

Confira outros pontos da entrevista

Característica de jogo

"No futebol moderno, os jogadores evoluíram e você tem que fazer mais de uma função. Quero contribuir, tem problema não, já joguei em todas as posições e cabe ao treinador. Nós conversaremos e veremos o melhor para todo mundo".

Peso da camisa

"Me sinto muito honrado e muito orgulhoso de poder representar um grupo tão grande. A expectativa é de títulos, esse sempre foi o meu trabalho. O ano é bom, o clube está investindo muito, espero que todos os jogadores que chegaram se adaptem bem".

Expectativa

"Eu acho que, acima de tudo, máximos respeito e seriedade neste momento. É um ano promissor, de tudo o que almejamos, chegando jogadores importantes. A expectativa é a melhor possível e eu espero estar à altura dessas expectativas".