Por espaço, Felipe Silva diz que jogaria até de volante e zagueiro: "A gente dá um jeito"

Um dos grandes nomes no Ceará no início da temporada, Felipe Silva busca por chances na equipe titular do alvinegro. Em entrevista coletiva realizada na sede do clube, na tarde desta quarta-feira (11), o meia afirmou que, desde que esteja em campo, aceitaria jogar até mesmo de volante e zagueiro.

"Eu já joguei tanto pela beirada do campo quanto por dentro, onde me sinto bem a vontade. As funções onde me sinto melhor são nas posições do Lima e (Thiago) Galhardo. Mas se tiver que jogar de volante e zagueiro, a gente dá um jeito. Tem que ser dinâmico, o futebol exige isso. A gente joga em qualquer lugar, o importante é jogar", disse o camisa 10 do Vovô.

O meia sofreu uma lesão muscular no dia 3 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na Arena Corinthians. Na partida seguinte, Felipe chegou a entrar em campo no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense diante do Fortaleza, mas as dores incomodaram bastante e o camisa 10 precisou deixar a partida com apenas 20 minutos de jogo.

"Foi a pior sensação possível. Eu me cobro muito. Sabia da importância do jogo, estava me sentindo bem, tudo em prol para que eu pudesse jogar. Foi uma raridade o que aconteceu, um sentimento de muita tristeza na hora que eu cai no campo", lembrou. "Queria muito ganhar esse título com a camisa do Ceará. Tentei ir para campo ajudar meus companheiros. Foi um sentimento muito ruim, não desejo isso para ninguém".

Totalmente recuperado da lesão, Felipe busca por oportunidades para que possa, com uma boa sequência, reconquistar sua vaga no time titular do Vovô.

"Se tiver a oportunidade de iniciar os jogos como titular, é muito bom. Sabemos da qualidade do time, principalmente na minha posição. Mas estou esperando minha oportunidade", afirmou.

Sobre o adversário do próximo sábado (14), Felipe afirma que o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará uma equipe difícil, mas afirma a precisão de vencer diante da torcida.

"É importante vencer sempre, principalmente dentro de casa. A gente tem sempre que pontuar. Fora de casa, vamos buscar fazer um bom jogo para vencer. Mas, senão der, vamos buscar somar pontos. Mesmo com três derrotas e um empate continuamos numa situação boa (na tabela). O Campeonato Brasileiro têm suas dificuldades e temos encontrado isso. Não vai ser diferente contra o Botafogo que é uma equipe qualificada, está acima da gente na tabela. É muito importante vencer esse jogo, principalmente por estarmos na presença do nosso torcedor", finalizou.

No próximo sábado, o Ceará recebe o Botafogo, às 21h, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão.